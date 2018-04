Irpinia, tentano di sequestrare un uomo: 5 arresti, 7 indagati Inchiesta dell’antimafia di Napoli. Misure eseguite dai carabinieri di Avellino,

di Andrea Fantucchio

Tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso: sono cinque gli arresti eseguiti dai carabinieri del nucleo investigativo di Avellino su disposizione della antimafia napoletana, diretta dal Procuratore Giuseppe Borrelli. A finire in manette cinque irpini, tutti residenti fra il capoluogo, Atripalda e Ospedaletto. Due degli indagati sono finiti in carcere, gli altri tre ai domiciliari. Nell’inchiesta della Dda figurano anche altri due indagati per i quali non sono state ritenute sussistenti le esigenze cautelari.

Tutto sarebbe nato da un prestito di quindicimila euro, contratto da un uomo con precedenti, vicino agli ambienti della criminalità locale, che si è poi dileguato. Fuggito a Roma dove ha fatto perdere le sue tracce. Due degli indagati sarebbero andati a casa della fidanzata dell’uomo, minacciandola, hanno ottenuto la password Facebook. Lei ha denunciato tutto ai carabinieri e così è scattata l’indagine. Decine e decine di intercettazioni telefoniche ed escussione di testimoni che hanno messo gli investigatori sulla pista giusta. I carabinieri hanno fatto allontanare il “bersaglio” dei presunti estorsori. I sospettati si sono affidati anche a un investigatore privato che avrebbe in un primo tempo accettato l’incarico, poi, visto con chi aveva a che fare, si è tirato indietro. Un contrattempo che non ha fermato il presunto gruppo criminale. L’investigatore non figura fra gli indagati.

Questa mattina, così, sono state eseguite le misure cautelari richieste dalla Procura e firmate dal gip. In città non è passato inosservato l’elicottero dei carabinieri che ha sorvolato Avellino e l’hinterland. L’indagine continua, non si esclude infatti che potrebbero esserci altri complici. Nelle prossime ore i sospettati arrestati saranno interrogati dal gip.