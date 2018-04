Non si ferma all'alt: sorpreso con droga, spadino e bastone L'auto era senza assicurazione

I Carabinieri di Baiano hanno denunciato un 35enne di Mercato San Severino (SA) ritenuto responsabile di porto di armi bianche e rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo del territorio, i militari hanno intimato l'alt al conducente di un’autovettura che non si è fermato. E' scattato un breve inseguimento all’esito del quale è stata bloccata la macchina sospetta, che è risultata sprovvista di copertura assicurativa.

Il 35enne che era alla guida, ha rifiutato l’invito a sottoporsi al test tossicologico. L’immediata perquisizione ha permesso ai Carabinieri di rinvenire nell’abitacolo un bastone in legno di circa 65 centimetri ed uno spadino con lama affilata della lunghezza di circa 40 centimetri. Il giovane è stato sorpreso in possesso di vari grammi di marijuana occultati in una tasca dei pantaloni. La stessa sostanza stupefacente è stata trovata nella successiva perquisizione domiciliare.Il 35enne è stato denunciato.

L’autovettura, la droga, il bastone e lo spadino sono stati sottoposti a sequestro