Festa della polizia Avellino: encomi e dati sulla criminalità Ecco i poliziotti premiati, i dati sul reati più diffusi, e le parole del Questore.

di Andrea Fantucchio

«Avellino non deve cadere sotto le sue stesse forze», così il Questore del capoluogo irpino, Luigi Botte, ha citato Orazio per invitare le forze di polizia a uno sforzo ancora maggiore per preservare la legalità. Un intervento che ha aperto la festa per il 166 anniversario della polizia. Grande presenza di istituzioni. Fra gli altri: il procuratore di Avellino, Vincenzo D'Onofrio, il Prefetto, Maria Tirone, il presidente della provincia, Domenico Gambacorta, il sindaco, Paolo Foti, i deputati cinquestelle, Michele Gubitosa, Carlo Sibilia e Generoso Maria, il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Massimo Cagnazzo, il comandante provinciale del finanza, Gennaro Ottaiano, il coordinatore dei gip, Antonio Sicuranza. (A fine articolo tutte le foto)

Il dirigente ha ricordato come la provincia irpina sia «fra le trenta realtà più sicure di Italia, mentre è sprofondata rispetto ad altri indicatori sociali». Come dimostrato da una recente classifica stilata dal Sole24 ore che ha mostrato come, per la vivibilità, sia solo alla centesima posizione.

«Bisogna essere consapevoli che molte volte i contesti di criminalità comune sono spie di criminalità organizzata. Perciò si deve essere attenti con lo scopo di preservare quelle realtà irpine esenti da questo tipo di fenomeni. E' necessario l'impegno di tutta la collettività per essere ai tentativi di infiltrazione: non mi riferisco solo alla camorra ma anche alla corruzione. Perché dove c'è corruzione nascerà anche la criminalità».

Un intervento nel quale il Questore ha lodato anche il lavoro svolto dall'Arma dei carabinieri e della Finanza, nonché da tutti le istituzioni che lavorano per preservare l'incolumità dei cittadini.

I dati sulla criminalità in calo

Nel 2017 sono stati 11365 i delitti rispetto ai 11.575 dell'anno precedente. Un solo omicidio volontario, 515 i reati legati a lesioni e sono calate le violenze sessuali: ferme a venticinque.

Nel report delle forze dell'ordine si registra un calo dei furti dell'8 per centro, con una maggiore percentuale legata ai colpi in casa: che sono stati complessivamente 987. Per quanto riguarda l'immigrazione sono aumentati del 60per cento i permessi di soggiorno rilasciati, e sono calati i Daspo emessi dell'oltre 60per cento.

Le esibizioni

Spazio all'esibizione dell’Orchestra Giovanile del Conservatorio, del giovane cantante Yuri D’Agostino e del soprano Marilena Ruta che, accompagnata dal maestro Concetta Verricchio, ha eseguito unacommovente versione della “preghiera del Poliziotto”.

Premiate le classi vincitrici del concorso – elaborato dal Ministero dell’Interno insieme con il Miur, “Pretendiamo legalità – a scuola con il Commissario Mascherpa”.

Durante la cerimonia sono state consegnate le onorificenze e le ricompense ai poliziotti che hanno portato a termine importanti attività operative o si sono distinti in azioni di soccorso pubblico.

Eccole di seguito:

- Promozione per merito straordinario al Vice Sovrintendente Michele Capodilupo in servizio alla divisione di polizia anticrimine.

- Encomio solenne all'Assistente Capo Antonio D'Urso e agli assistenti capo Armando D'Agostino, Pietro Paolo Russo e Giuseppe Lombardi, in servizio alla sottosezione della polizia stradale di Avellino Ovest

- Encomio agli assistenti capo Giovanni Fallarino, - - Jole Gatasso e Antonio Nero in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Avellino.