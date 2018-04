Avellino, aggredisce due carabinieri: arrestato Questa mattina l’uomo sarà giudicato con rito direttissimo. Operazione firmata dai militari.

di Andrea Fantucchio

Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni: a finire in manette un 42enne di Aiello del Sabato già noto alle forze dell’ordine. A “firmare” l’arresto i carabinieri del nucleo radiomobile del capoluogo irpino. L’intervento dei militari - effettuato ieri - era nato in seguito a una segnalazione di alcuni cittadini: il sospettato urlava e aveva dato in escandescenze, litigava con una donna. Un episodio che era avvenuto in strada fra Avellino e Atripalda.

Così una gazzella era partita dalla centrale operativa. Quando i carabinieri erano arrivati sul posto lo avevano trovato intento a litigare con la compagna. Alla richiesta dei militari di mostrare i documenti, il sospettato avrebbe risposto negativamente. Poi avrebbe colpito un militare con un pugno e un altro con una gomitata. Momenti di concitazione prima che scattasse l’arresto. L’uomo è stato così portato in caserma per l’identificazione. Come detto, si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Questa mattina il 42enne, rappresentato dall’avvocato Angelo Polcaro, sarà giudicato per direttissima. E avrà l’occasione di chiarire la sua posizione. Toccherà poi al magistrato, Lorenzo Corona, decidere se convalidare la misura cautelare.