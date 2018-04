Poste centrali ad Avellino: bloccato sospetto truffatore La segnalazione poi l’intervento degli agenti della sezione Volante.

di Andrea Fantucchio

Avrebbe provato a cambiare assegni falsi alle poste, ma è stato scoperto e poi bloccato dalla polizia che l’ha condotto in Questura . E’ accaduto in mattinata ad Avellino. Stando a una prima ricostruzione l’uomo, proveniente dal napoletano, si sarebbe presentato agli sportelli dell’uffici postali di Corso Europa. E lì avrebbe provato a cambiare dei titoli che hanno insospettito il personale agli sportelli. Ne è nata una discussione che ha portato in pochi minuti gli agenti della sezione Volante, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, a intervenire. L’uomo è stato condotto per accertamenti negli uffici di via Palatucci dove si trova ancora in attesa della decisione degli organi inquirenti.

in aggiornamento