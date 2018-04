Dramma ad Avellino: uomo trovato morto di fronte a un garage Indagano i carabinieri. Ora sono in attesa del medico legale.

di Andrea Fantucchio

Macabra scoperta in via Scandone ad Avellino dove un uomo di nazionalità straniera, non si conoscono ancora le generalità, è stato trovato morto davanti a una garage. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale. All'arrivo dei militari l'uomo erà già deceduto. Ora si attende l'arrivo del medico legale che dovrà effettuare l'esame esterno del cadavere e verificare le cause del decesso.

IN AGGIORNAMENTO