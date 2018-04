Ariano. Fabbricato abusivo: denuncia, sigilli e multa intervento dei carabinieri

Durante specifici controlli ad Ariano Irpino, i militari della locale Stazione Carabinieri Forestale hanno accertato la realizzazione, in un fondo privato, di un fabbricato in cemento armato, avente una superfice di alcune decine di metri quadrati, costruito in assenza delle prescritte autorizzazioni in materia edilizia.

Il manufatto è stato sottoposto a sequestro e per il proprietario è scattata la denuncia nonché la sanzione amministrativa per movimenti di terra finalizzati alla costruzione di un immobile in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.

Terminate le verifiche sono stati interessati i competenti enti comunali per l’emissione delle apposite ordinanze di abbattimento e ripristino dello stato dei luoghi.