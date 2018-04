Irpinia, "Mak p" nel mirino dell'Arma: 2 feste cancellate Controlli sulla capienza dei locali. Attenzione puntata sul consumo di alcolici e stupefacenti.

di AnFan

Mak π nel mirino dei controlli dei carabinieri del comando provinciale di Avellino. Sono già decine i locali ispezionati fra il capoluogo e l'hinterland. Due le strutture dove i militari hanno ravvisato delle irregolarità legate alla capienza del locale rispetto al numero dei partecipanti per gli eventi in programma. Troppi biglietti venduti: i titolari hanno così deciso di cancellare le manifestazioni per non rischiare di incorrere in pesanti sanzioni.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni: attenzione puntata sulla somministrazione di alcoolici, che deve seguire un rigido protocollo, e sul consumo di sostanze stupefacenti. Il piano di prevenzione prevede l'utilizzo di decine di agenti in divisa e in borghese che si affiancheranno ai posti di blocco sulle strade maggiormente trafficate così per prevenire incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe.