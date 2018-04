Insegue corteggiatore, picchia militari: imputato torna a casa Il suo arresto era avvenuto nei pressi della stazione di Avellino.

di AnFan

Attenuazione della misura cautelare e una condanna di otto mesi con l'esclusione della recidiva specifica, come chiesto dalla difesa condotta dall'avvocato Angelo Polcaro, per il 42enne di Aiello del Sabato finito in carcere con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. I carabinieri del nucleo radiomobile di Avellino avevano visto l'uomo che inseguiva un ragazzo di colore non lontano dalla stazione del capoluogo. Più volte gli avevano urlato di fermarsi, senza successo. L'imputato avrebbe poi colpito i militari con un pugno e una gomitata. Secondo gli investigatori era intento a litigare con la compagna quando il ragazzo straniero era passato facendo un complimento spinto alla donna. Ne era nato l'inseguimento e l'arresto. La difesa grazie alle proprie argomentazioni è riuscita ad attenuare la misura e a ottenere una pena più mite rispetto a quella prevista per la continuazione dei reati contestati.