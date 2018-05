Droga sotto al materasso nel centro di accoglienza: arrestato Pietradefusi. A finire in manette un 21enne gambiano arrestato dai carabinieri.

di Andrea Fantucchio

Invece dei risparmi sotto il materasso aveva nascosto la droga: questo almeno è quello che sostengono i carabinieri che hanno sequestrato dieci grammi di hashish e marijuana. Un'ispezione «guidata» dal fiuto del cane antidroga Olli, che i militari della stazione Dentecane hanno «preso in prestito» dal nucleo cinofilo di Sarno. Il controllo è stato eseguito in una struttura di accoglienza di Pietradefusi. Nel “mirino” dei carabinieri è finito un 21enne gambiano poi arrestato, ora si trova ai domiciliari, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella sua stanza, oltre alla droga, sono state rinvenute anche un migliaio di bustine in cellophane, ben occultate sotto il cuscino della poltrona, due grinder e 600 euro: una cifra che gli investigatori ipotizzano derivare dall'attività di spaccio. A insospettire i carabinieri l'atteggiamento poco collaborativo del ragazzo che avrebbe cercato di opporsi alla perquisizione. Nei prossimi giorni l'indagato, se non si avvarrà della facoltà di restare in silenzio, potrà chiarire la sua posizione dinanzi al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Benevento.