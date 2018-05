Irpinia, si ustiona mentre accende il barbecue Incidente ieri sera a Forino. L'uomo ora è ricoverato al Cardarelli.

di Andrea Fantucchio

Voleva cuocere della carne e ora si trova in ospedale con gravi ferite causate da ustioni: una grigliata in giardino che poteva trasformarsi in un dramma. Secondo una prima ricostruzione ieri sera, poco dopo le 20.30, un noto professionista 54enne di Forino è rimasto ustionato dalle fiamme del barbecue. Mentre si trovava in giardino di casa con altre persone. Nel tentativo di aiutarlo – utilizzando una coperta – anche la figlia ha riportato alcune bruciature.

Decisiva la chiamata ai soccorsi. Sul luogo dell'accaduto sono arrivate a sirene spiegate due ambulanze. Il personale medico ha prestato le prime cure ai due feriti prima di ripartire in codice rosso. Oggi l'uomo si trova ricoverato al Cardarelli di Napoli che ha un reparto di eccellenza per la cura di feriti ustioni. Le condizioni dell'uomo, che apparivano più gravi, si sarebbero stabilizzate. Per la ragazza non è stato necessario il ricovero. La notizie dell'incidente si è velocemente diffusa in paese dove il professionista è molto conosciuto.