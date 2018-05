Irpinia, incidente con la minimoto: grave bambina di 10 anni La piccola ora si trova ricoverata al Santobono. L’episodio è avvenuto a Forino.

di Anfan

Forino prega per la bimba di dieci anni ricoverata in condizioni gravi nel reparto Santobono di Napoli. Dopo un incidente a bordo di una minimoto che, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un muro. Un impatto violentissimo. E’ accaduto domenica. L’ambulanza arrivata a Forino a sirene spiegate ha trasportato la bimba in codice rosso all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Dopo la prima assistenza è stato poi disposto un nuovo trasferimento a Napoli, al Santobono. La piccola continua a lottare fra la vita è la morte. La comunità di Forino si è stretta intorno al dolore della famiglia della bambina.