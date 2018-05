Abusivismo edilizio a Baiano: una denuncia Nel mirino dei carabinieri forestali di Monteforte Irpino è finito il proprietario di un fondo.

di AnFan

Opere abusive, continuano i controlli dei carabinieri forestali in Irpinia. Questa volta l'inchiesta dei militari di Monteforte Irpino ha investito un fondo privato di Baiano. Nel mirino degli investigatori e del personale dell'ufficio tecnico comunale sono finiti quindici terrazzamenti che avevano contribuito alla trasformazione di un bosco ceduo in un noccioleto, modificando la morfologia del terreno. L'area ricadeva nella zona protetta del Parco Nazionale del Partenio e nel “Piano di Stralcio di Assetto Idrogeologico” della Regione Campania per i terreni ad alto rischio di frana. Oltre a rappresentare un sito di interesse comunitario e zona di protezione speciale. Il fondo è stato sequestrato e il proprietario denunciato per violazioni in materia edilizia, legate alla realizzazione di opere senza i titoli idonei inserite in un'area vincolata paesaggisticamente.