Violento incidente a Pratola Serra: due donne in ospedale

di Andrea Fantucchio

Violento incidente frontale fra due auto questa mattina, poco dopo le 12, a Pratola Serra in direzione Tufo, lungo la via Nazionale poco distante dalla sede della ex Fma. Coinvolte nello schianto una Nissan Micra e un'auto di grossa cilindrata. Sul luogo dell'accaduto sono arrivati polizia e carabinieri. I militari hanno chiamato il 118 per i soccorsi. Sono così arrivate a sirene spiegate due ambulanze. Il personale medico ha prestato la prima assistenzaalle due donne rimaste ferite nell'incidente, poi trasportate all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Gli esami strumentali ai quali sono state sottoposte avrebbero escluso lesioni agli organi interni. Toccherà adesso alle forze dell'ordine, dopo aver eseguito i rilievi, ricostruire la dinamica dell'accaduto e stabilire eventuali colpe. Le due auto saranno trasportate al vicino al deposito giudiziario. La strada che costeggia l'ex Fma si conferma pericolosa e ad alto rischio di incidenti.