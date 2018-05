Extracomunitario nudo in strada ad Atripalda: VIDEO E' stato fermato dai carabinieri. E poi sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio.

di Andrea Fantucchio

E' entrato nel supermercato, ma non ha comprato nulla: ci è rimasto solo qualche minuto passeggiando fra gli scaffali. Poi è andato via e non è passato inosservato: aveva la camicia a quadri sbottonata e i genitali in mostra. Qualcuno lo ha anche ripreso. Intanto il ragazzo ha continuato a passeggiare ancora per qualche metro, in strada, raccogliendo lo stupore e i commenti dei passanti. Fino a quando sono state chiamate le forze dell'ordine. (Clicca sulle foto di copertina e guarda il video)

I carabinieri della stazione di Atripalda hanno rintracciato il giovane extracomunitario in via Belli. Intanto è stato chiamato il 118 e un'ambulanza è subito giunta sul posto. Intorno al luogo dell'accaduto si è subito creato un folto capannello di curiosi. Il ragazzo era fuorì di sé e i militari, agli ordini del maresciallo Costantino Cucciniello, ci hanno impiegato un po' a tranquillizzarlo. Alla fine ci sono riusciti. Il personale medico ha prestato la prima assistenza al giovane prima di trasferirlo all'ospedale Landolfi di Solofra. Dove, dopo la firma del sindaco Giuseppe Spagnuolo, è stato sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio.

Il ragazzo precedentemente è stato anche ripreso dallo smartphone di alcuni passanti, poi il video è stato postato sul web. Ed èdiventato virale diffondensosi di bacheca in bacheca ed offrendo anche l'occasione, a qualcuno, di sfogare i suoi pregiudizi razziali. E facendo passare in secondo piano le condizioni di salute che sono probabilmente alla base del gesto del giovane. Un episodio simile era accaduto a luglio del 2016 a Monteforte Irpino. In quell'occasione a essere fermato nudo e ubriaco dai carabinieri era stato uno dei richiedenti asilo ospitati in un centro di accoglienza del posto. Era stato notato in piazza da alcuni passanti che avevano poi chiamato le forze dell'ordine.