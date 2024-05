Avellino in lutto, è morto Francesco Benevento: aveva 50 anni Un male incurabile ha strappato alla vita il 50enne amato da tanti. Dolore in tutta l'Irpinia

La comunità di Avellino è in lutto per la prematura scomparsa di Francesco Benevento, imprenditore 50enne particolarmente amato in città. Sempre solare, simpatico e disponibile con tutti è stato per anni punto di riferimento del gruppo Finauto, concessionario esclusivista Audi ad Avellino e Benevento. Francesco si è spento tra l'affetto dei suoi cari. Il suo cuore si è fermato dopo una dolorosa battaglia contro un male incurabile. Il 50 enne, che viveva da tempo a Sharm el - sheik in Egitto, era rientrato in Italia per stare accanto al padre, Antonio, capostipite dell'azienda di famiglia. Apprezzato da tutti i clienti per il suo sorriso e la sua proverbiale accoglienza, lascia attonita l'intera Irpinia ed il mondo dell'imprenditoria irpino. Francesco lascia suo padre Antonio, il figlio Antonio, il fratello Giuseppe, la nipote Elena, gli zii, cugini e parenti tutti. I funerali si terranno domani, sabato 18 maggio 2024, alle ore 11. 00 nella chiesa del Rosario ad Avellino.