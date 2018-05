Zuffa in famiglia, ci va di mezzo il cane: coppia nei guai Sirignano. Denunciati due ventiduenni che avrebbero aggredito la sorella del ragazzo e il pitbull.

di AnFan

Una zuffa familiare alla quale ha partecipato, suo malgrado, anche il cane: colpito con più di un calcio. Questa è la ricostruzione dei carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Baiano che sono intervenuti ieri pomeriggio, in un bar di Sirignano, per sedare un litigio fra tre persone: si tratta di una coppia di ventiduenni e della sorella del ragazzo.

La giovane ha raccontato di essere stata colpita con calci e pugni dai due ragazzi dopo un alterco nato per futili motivi. Il suo pitbull, colpito da alcuni calci, aveva morso gli aggressori.

I due 22enni avevano continuato a insultare la ragazza anche dopo l'arrivo dei carabinieri, non risparmiando offese neppure ai militari. Sul luogo dell'accaduto è intervenuto anche il personale del 118 per medicare le ferite causate dai morsi del cane. I due indagati sono stati portati in caserma, poi è seguita la denuncia. Nei confronti dei due 22enne sono ipotizzati i reati di lesioni, minacce aggravate, oltraggio a pubblico ufficiale e maltrattamenti di animali.