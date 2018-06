Imprenditore denunciato per la ricettazione di un escavatore Era stato proprio l'uomo di Pietradefusi a denunciare la sparizione del mezzo.

Una vicenda, per certi versi, paradossale: aveva denunciato la sparizione di un escavatore, i carabinieri lo hanno recuperato, scoprendo che il mezzo era stato rubato mesi prima a Grosseto per poi di essere acquistato proprio dall'uomo che ne ha denunciato la scomparsa. Così è scattata una denuncia per ricettazione per l'imprenditore che è originario di Pietradefusi.