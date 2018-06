Oltre 50 bombole di gpl sequestrate in una palazzina irpina Torre le Nocelle, operazione della finanza di Avellino agli ordini del colonnello Ottaiano.

di AnFan

Cinquantadue bombole con gpl (gas propano liquido) sequestrate dalla guardia di finanza di Avellino in un negozio di ferramenta del comune irpino di Torre delle Nocelle. I militari hanno accertato l'incuria nella detenzione del materiale pericoloso e l'assenza del certificato di prevenzione. Le bombole erano stoccate in parte al piano terra di un'abitazione e in parte all'aperto. Il titolare dell'attività è stato denunciato, il materiale rinvenuto sequestrato.