Prodotti illegali sui castagni: nei guai imprenditore irpino

di AnFan

Trattamento dei castagni con prodotti non registrati. Guai in vista per un imprenditore di Volturara Irpina. I carabinieri forestali della stazione locale hanno ispezionato un'azienda agricola. E constatato come su alcuni castagneti sia stato spruzzato un prodotto non registrato, in violazione delle Norme sull’agricoltura integrata emessa dalla Regione Campania. I castagneti ricadevano inoltre in un'area di importanza comunitaria (S.I.C.) nonché zona di protezione speciale (Z.P.S.). Così è scattata la segnalazione all'autorità amministrativa: le violazioni dovrebbero costare all'imprenditore un'ammenda di oltre 35mila euro.