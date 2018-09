Volturara, struttura abusiva non abbattuta: denunciato 48enne Il 48enne è accurato di non aver rispettato l'ordinanza del sindaco che imponeva la demolizione.

Non ha abbattuto una struttura in legno abusiva nel cantiere, così come disposto dal sindaco di Volturara, i carabinieri hanno perciò denunciato un 48enne del posto per Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. I queste settimane la compagnia di Montella, dalla quale dipende anche la stazione di Volturara, ha intensificato i controlli sui posti di lavoro per evidenziare irregolarità relative alla sicurezza e alle condizioni sanitarie.