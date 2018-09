Auto contro camion in Basilicata, due morti: uno è irpino A perdere la vita un 40enne di Domicella e un 19enne di San Giuseppe Vesuviano.

di Andrea Fantucchio

E' di due morti il bilancio del violento incidente che si è verificato lungo strada statale 585 in Basilicata. A perdere la vita Giuseppe Ambrosini, 40enne di Domicella (Avellino), e Raffaele Annunziata, 19 anni, di San Gennaro Vesuviano (Napoli). Il sinistro è avvenuto tra la frazione di Castrocucco di Maratea e il bivio Parrutto, nel comune di Trecchina (Potenza).

L'auto sulla quale viaggiavano le due vittime, per motivi ancora da accertare, si è scontrata contro un camion che proveniva dal senso opposto. Uno schianto violentissimo. Il 40enne è morto sul colpo. Il cuore del ragazzo ha invece smesso di battere, poco dopo l'arrivo in ospedale. Inutili i tentativi dei medici di rianimarlo: troppo gravi le ferite riportate a causa dell'impatto con il camion.

Scioccato il conducente dell'autoarticolato che non ha riportato ferite gravi. A occuparsi delle indagini i carabinieri della Compagnia di Lagonegro, guidati dal Tenente Ignazio Gianluca Buda. I militari hanno eseguito i rilievi essenziali a ricostruire la dinamica dell'accaduto. E' stato poi ascoltato il conducente del camion. L'auto, ridotta a una prigione di lamiere, è stata trasferita al vicino deposito giudiziario.

La Procura di Lagonegro ha disposto il sequestro delle sue salme, portate in ospedale per essere sottoposte all'autopsia. Proprio gli esami autoptici dovrebbero rilevare con certezza le cause del decesso. I corpi saranno poi restituiti ai familiari per organizzare il funerale. Sconvolta la comunità irpina di Domicella che si è stretta intorno al dolore della famiglia del 40enne. Profondo dolore anche a San Giuseppe Vesuviano. Decine i messaggi di cordoglio arrivati, anche via facebook, sulla bacheca del giovanissimo Raffaele. Frasi di chi lo conosceva bene e lo descrive come un ragazzo sempre solare ed estremamente generoso.