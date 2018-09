Litigio in piazza finisce a bottigliate: un uomo in ospedale E' accaduto oggi pomeriggio in piazza a Contrada. Indagini in corso dei carabinieri

Furiosa lite in piazza a Contrada. Un uomo è stato ferito alla testa. Ricoverato in ospedale. I carabinieri indagano per ricostruire l'accaduto.