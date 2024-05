Avellino-Vicenza: ecco le formazioni ufficiali L'andata della semifinale playoff al "Partenio-Lombardi"

Alle 21 sarà calcio d'inizio per la sfida Avellino-Vicenza, andata della semifinale promozione. Michele Pazienza punta sul ritorno al 3-5-2 con Lorenzo Sgarbi esterno destro a tutta fascia, ma la sorpresa è rappresentata da Luca Palmiero titolare nel centrocampo biancoverde. In difesa torna Thiago Cionek per coprire l'assenza di Tommaso Cancellotti squalificato. Per il Vicenza dentro Marco Delle Monache nel pacchetto offensivo.

Le formazioni ufficiali

Serie C - Playoff

Semifinale - Andata

Avellino - Vicenza

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cionek, Rigione, Frascatore; Sgarbi, Armellino, Palmiero, D’Ausilio, Liotti; Gori, Patierno. All. Pazienza. A disp. Pane, Pizzella, Ricciardi, Tito, L. Varela, Russo, Mulè, Dall’Oglio, De Cristofaro, Marconi, Pezzella, Llano, Rocca

Vicenza (3-4-2-1): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; De Col, Ronaldo, Greco, Costa; Della Morte, Delle Monache, Ferrari. All. Vecchi. A disp. Gallo, Massolo, Rossi, Proia, Pellegrini, Busato, Mogentale, Lattanzio, Talarico, Sandon, Fantoni, Conzato

Arbitro: Zanotti

Assistenti: Piazzini e Zezza

Quarto ufficiale: Frascaro

VAR e AVAR: Nasca e Paganessi