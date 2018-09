Prata, rissa tra operatori e migranti nel centro accoglienza E' accaduto questa mattina. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire la dinamica.

di Andrea Fantucchio

Calci, urla, pugni e diversi feriti. Rissa questa mattina in un centro di accoglienza di Prata di Principato Ultra (Avellino). L'arrivo delle pattuglie dei carabinieri non è passato inosservato. Intorno alla struttura, dedicata all'accoglienza dei migranti, si è subito creato un folto capannello di curiosi. Attirati anche dalle urla che provenivano dall'interno edificio. (La foto di copertina non si riferisce alla rissa dell'articolo, ma è solo indicativa)

La chiamata al 112 è partita intorno alle 10. Secondo una prima ricostruzione negli scontri sarebbero stati coinvolti sia dei migranti che alcuni operatori del centro. Qualcuno ha dovuto ricorrere anche alle cure del 118 a causa delle ferite riportate. A occuparsi delle indagini sono i carabinieri della stazione locale, coordinati dalla compagnia di Mirabella Eclano, agli ordini del comandante Domenico Signa. I militari hanno già ascoltato alcune persone, per cercare di ricostruire dinamica e dettagli della rissa. Al momento, quindi, nessuna pista può essere esclusa a priori. Molto probabilmente un'indicazione decisiva per le indagini potrebbe arrivare dalle dichiarazioni di qualcuno dei ragazzi coinvolti negli scontri. Nelle prossime ore non è escluso che possano arrivare le prime denunce. L'ipotesi di reato dovrebbe essere quella di lesioni aggravate.

L'ultimo episodio di rissa, in un centro di accoglienza irpino, si era verificato a Paternopoli a inizio febbraio. Quella volta negli scontri erano stati coinvolti dei ragazzi ospitati nella struttura. A inizio 2016, invece, Prata era finita al centro dell'interesse dei media nazionali proprio per quanto riguarda la gestione dei migranti. I cittadini, infatti, evidenziavano un esubero di arrivi di ragazzi africani. Una gestione del fenomeno migratorio che aveva messo a dura prova diversi comuni della provincia irpina.