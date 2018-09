Volturara, maxisequestro di cannabis "light" contaminata Oltre una tonnellata di canapa sativa contaminata sequestrata dai carabinieri.

Canapa light contaminata. I carabinieri della stazione forestale di Volturara Irpina hanno sequestrato una tonnellata e cento chili di cannabis sativa (con Thc non superiore allo 0.6% usata per scopi alimentari e per la creazione di cosmetici). Una quantità del valore di circa 300mila euro che, in base alle analisi dell'Ufficio igiene dell'Asl di Avellino, risultava contaminata in seguito di conservazione in locali in a norma.