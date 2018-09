«Ti affitto la casa dei sogni», ma era una truffa Denunciato dai carabinieri un 25enne di Casoria (Na). La vittima è una donna di Sirignano (Av)

di AnFan

Prometteva di affittare la casa dei sogni a un prezzo da favola, ma era una truffa. Ci è cascata una signora di Sirignano (Avellino) che, attirata da un annuncio online, ha versato cinquecento euro di acconto all'inserzionista, convinta dalle foto di una casa stupenda, situata a due passi dal mare nel comune di Casalvelino (Napoli). La donna, quando ha capito di essere stata truffata, ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno denunciato per truffa un 25enne di Casoria (Napoli). L'indagato avrebbe usato foto di un'abitazione non sua per ingannare la vittima.