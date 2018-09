Maltempo, rischio caduta albero a Forino: casa evacuata|FOTO Oltre trenta interventi dei pompieri fra Avellino e provincia. Nessun ferito. Molti rami caduti.

di Andrea Fantucchio

Un albero si è inclinato a causa del forte vento e l'abitazione sottostante è stata evacuata. E' accaduto a Forino. Le folate di vento hanno piegato anche l'imponente fusto. I residenti, spaventati, hanno chiamato i pompieri di Avellino: «Presto, venite in via Padiglione: un albero è quasi caduto sulla casa».

Una squadra di caschi rossi è subito intervenuta a Forino (Avellino). Alcuni pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza l'albero e la zona, altri hanno proceduto con l'evacuazione dell'abitazione a scopo precauzione. Tutto è andato, come si suol dire, per il verso giusto e la sicurezza dell'area è stata ripristinata. I residenti sono poi tornati nell'abitazione.

Quello registrato a Forino è stato solo uno degli oltre trenta interventi eseguiti dai caschi rossi irpini nelle ultime 24 ore. Il maltempo non ha risparmiato la provincia di Avellino. In particolar modo le raffiche di vento che hanno creato non pochi disagi.

Le chiamate ricevute dalla centrale operativa di via Zigarelli sono molto simili: «Dei rami occupano la carreggiata. Se non intervenite non possiamo più passare». Le zone più colpite sono stati i centri storici del ristretto hinterland di Avellino. I pompieri sono stati impegnati anche in interventi di messa in sicurezza dei tetti o di recinzioni divelte. Sotto "osservazione" anche i calcinacci dei palazzi storici.

Gli interventi hanno mobilitato i diversi distaccamenti dei vigili del fuoco irpini: Bisaccia, Grottaminarda, Lioni e Montella, oltre a quello dei volontari di Ariano Irpino. Per fortuna non ci sono incidenti rilevanti da segnalare o feriti. Il maltempo, in questi giorni, ha colpito diverse zone della Campania. Ricorderete quanto accaduto ieri: un cartello stradale abbattuto dal vento lungo Nola-Villa Literno. La foto dell'accaduto è rimbalzata su tutti i media nazionali, con didascalie simili: tragedia sfiorata.