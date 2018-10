In auto con banconote e arnesi da scasso: in due nei guai I due uomini di Ariano Irpino sono stati fermati a Montecalvo Irpino dai carabinieri del posto.

Lotta ai furti: i carabinieri di Montecalvo Irpino hanno denunciato due pregiudicati di Ariano Irpino, già noti per reati contro il patrimonio, trovati in auto con due martelli, una tronchese e altri strumenti da scasso, e con addosso 600 euro in contanti. Dopo l'identificazione per i due indagati è scattata la denuncia per “Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli” e “Possesso ingiustificato di valori”.