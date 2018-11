Donna ubriaca aggredisce i carabinieri in un bar Nei guai una 50enne di origine rumena. L'episodio in un bar di Monteverde

Ha bevuto decisamente troppo. Al punto da iniziare a insultare il titolare del bar e poi anche gli altri avventori. A nulla sono serviti i tentativi di convincere la 50enne di origine rumena a calmarsi. Anzi, la situazione ha rischiato di degenerare ulteriormente e così sono stati chiamati i carabinieri. E' accaduto a Monteverde. L'arrivo dei militari non ha però avuto l'effetto sperato. La donna ha iniziato a inveire anche contro i carabinieri. Prima insulti e minacce. Poi anche spintoni, calci e pugni. Un militare è rimasto contuso, seppur in modo lieve. La 50enne è stata immobilizzata e trasportata in caserma. Una decisione inevitabile e che ha scongiurato conseguenze ancora più serie. La 50enne è stata identificata e denunciata per minaccia, oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.