Trovato morto in casa: è giallo a Serino D. C. aveva 49enne. Il decesso nella frazione San Biagio

di Siep

E' giallo a Serino dove si indaga sulla morte di un 49enne. Il suo corpo è stato ritrovato all'interno della propria abitazione, nella frazione San Biagio. A dare l'allarme un vicino di casa. D. C. - queste le sue iniziali- sarebbe stato stroncato, come rivelato da una prima ispezione esterna della salma, da un arresto cardiocircolatorio di cui va individuata la causa.

Su disposizione della Procura, la salma, che non presenta alcun segno di violenza, è stata traslata all'ospedale Moscat, in attesa dell'esame autoptico.

Accertamenti in corso. Sono tanti i vicini e parenti che hanno raggiunto i familiari del morto, che non era sposato. Sotto choc i residenti della frazione serinese dove viveva il 49enne.