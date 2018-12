Anziana raggirata, truffa da mille euro ad Avellino La denuncia

Ancora una truffa ai danni di un’anziana è stata messa a segno nel capoluogo irpino. Un malvivente, subito dopo una breve telefonata, si è presentato a casa della vittima e spacciandosi per tecnico informatico con la scusa di recapitarle del materiale acquistato dal nipote, si è fatto consegnare la somma contante di 1.000 euro.

L’anziana si è resa conto dopo ore della truffa,

Indagini in corso per rintracciare e identificare il truffatore.