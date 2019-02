Simula un incidente per ottenere i soldi dall'assicurazione Denunciata una 40enne di Montecalvo Irpino

I Carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino, a termine di un’attività d’indagine finalizzata al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni di società assicurative, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento una 40enne ritenuta responsabile di “simulazione di reato” e “falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale”.

La donna, al fine di truffare il “Fondo Vittime della Strada”, lo scorso mese di gennaio aveva dichiarato ai medici del pronto soccorso dell’ospedale dove si era recata per farsi curare alcune ferite che, in Montecalvo Irpino era stata investita dal conducente di un veicolo il quale si dileguava senza prestarle soccorso. I militari operanti, data la poca chiarezza della dinamica denunciata, hanno apprurato in maniera inequivocabile che era stato inscenato un sinistro stradale per ottenere una consistente somma di denaro a titolo di risarcimento dalla società assicurativa.