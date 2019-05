Ubriaco alla guida: denunciato, patente ritirata Controlli dei carabinieri nel baianese

A Sirignano, i carabinieri hanno proceduto al controllo di un 25enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, fermato in orario notturno alla guida di un’autovettura.

In evidente stato di alterazione psicofisica, è stato sottoposto al test con l’etilometro, all’esito del quale i militari hanno riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito dalla legge.

Oltre al ritiro della patente di guida, è scattata nei confronti del giovane la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, avendo commesso il reato in fascia oraria notturna, la sanzione è stata maggiore.