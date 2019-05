Blitz a Forino, in casa con cocaina e hashish, coppia nei guai Un 22enne e una 23enne sono stati denunciati dai carabinieri

Lotta alla droga. A Forino, i militari della locale, insieme a quelli della stazione di Montoro Inferiore, hanno denunciato una giovane coppia di Forino, lei 22enne e lui 23enne, ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, a seguito di perquisizione domiciliare i due giovani sono stati sorpresi in possesso di droga: precisamente, nella borsa della ragazza sono stati rinvenuti circa 4 grammi di cocaina mentre il giovane è stato sorpreso in possesso di 2 grammi di hashish ed uno spinello confezionato con analoga sostanza che tentava vanamente di disfarsene gettandola nel camino, prontamente recuperata dagli operanti.

Nel corso della perquisizione venivano altresì rinvenute e sottoposte a sequestro anche numerose bustine, verosimilmente utilizzate per il confezionamento delle dosi.