Aquilonia, minaccia di darsi fuoco: paura al Corso Sul posto i carabinieri della locale Stazione

Intorno alle 14 i Carabinieri della Stazione di Aquilonia, allertati da alcuni passanti, sono intervenuti in Corso Vittorio Emanuele dove un uomo, davanti alla statua di padre Pio, ha minacciato di cospargersi con del liquido infiammabile contenuto in una tanica e darsi fuoco. Giunti sul posto e identificato l'uomo, i militari hanno appurato che il recipiente conteneva solo dell'acqua. L'uomo è stato trasferito in caserma per i successivi accertamenti