Opere edilizie abusive: denunciata una donna Operazione dei carabinieri forestali nel Vallo di Lauro

I militari della stazione carabinieri forestale di Lauro hanno accertato la realizzazione, in un fondo privato del comune di Quindici, di opere edilizie in totale assenza di titoli autorizzativi.

In seguito ad un sopralluogo, è stata accertata la realizzazione abusiva di terrazzamenti e tratti di strade in terra battuta, provocando una sostanziale variazione morfologica del terreno.

I militari hanno proceduto al sequestro preventivo dell’area avente una superfice di circa 20mila metri quadrati ed a carico della proprietaria del fondo è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino poiché ritenuta responsabile di violazioni in materia edilizia conseguenti alla realizzazione di opere in assenza di idonei titoli autorizzativi in area sottoposta a vincolo idrogeologico.