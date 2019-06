Week end di controlli in Alta Irpinia, denunce e sanzioni I controlli dei carabinieri di Montella

Una denuncia, una segnalazione per l'uso di stupefcenti e due proposte di foglio di via. E' il bilancio dei controlli dei carabinieri.

In particolare, a Nusco, i militari della locale Stazione hanno denunciato il titolare di un bar che, all’interno del proprio locale, aveva organizzato uno spettacolo musicale omettendo di rispettare l’orario stabilito dall’ordinanza sindacale.

Sono proposti per il foglio di via obbligatorio un 30enne ed un 50enne di Pomigliano d’Arco, entrambi gravati da precedenti di polizia principalmente per reati contro il patrimonio, che, fermati dai carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi, non hanno saputo giustifiocare la loro presenza a Montella:

Segnalato alla prefettura, infine, un 40enne di Volturara Irpina che i carabinieri di Montemarano hanno trovato in possesso di una modica quantità di hashish.