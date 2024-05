Branco di cani randagi allo sbaraglio ad Ariano: a rischio via Giacomo Matteotti Preoccupazione per i residenti, la situazione sta diventando davvero incontrollabile

Branco di cani randagi allo sbaraglio tra la zona cimitero e via Giacomo Matteotti ad Ariano Irpino. In quest'ultima zona in modo particolare la situazione sta assumendo livelli davvero preoccupanti per i residenti impossibilitati a volte ad uscire di casa o a camminare a piedi.

E c'è chi purtroppo non fa altro che aggravare la situazione, pensando di risolvere la problematica dando loro solo scarti di carne da mangiare. Non serve solo questo ma ben altro per arginare il femomeno e garantire la sicurezza agli abitanti.

Nessuno vuole che gli animali finiscano in un canile lager ma in qualche modo il problema dovrà essere risolto, onde evitare che accada qualcosa di grave, come già avvenuto a Grottaminarda. La situazione ben nota, che in questa dura da fin troppo tempo è stata segnalata alla polizia municipale.