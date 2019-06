Scontro frontale sull'Ofantina, gravi un uomo e una donna L'incidente allo svincolo di Lioni. Gravi le condizioni dei conducenti delle auto

Paura sulla Statale 400, al Km. 35,400, a Lioni, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto. Nel violento impatto sono rimasti feriti i rispettivi conducenti, un uomo e una donna, che sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. I veicoli incidentati, di cui uno alimentato a Gpl, sono stati messi in sicurezza.