Nonno sparisce da Terracina, ritrovato a Forino Un anziano, cinese, era in stato confusionale nella sua Ford Fiesta

Era sparito da Terracina, ritrovato a Forino, in provincia di Avellino, un cittadino cinese che si era allontanato senza alcun motivo, dopo aver accompagnato i nipoti in una ludoteca. Della presenza dell’anziano si è accorto un vigile urbano. L’uomo, in stato confusionale, era in una Ford Fiesta parcheggiata in via Roma. Sono stati subito contatti i familiari,che nel frattempo avevano già allertato le forze dell’ordine.