Funerale con la banda, il prete non vuole ed è lite in chiesa

Funerale con la banda, il prete si indigna e scoppia il finimondo. E' successo a Trevico in provincia di Avellino, dove per la morte di un 91enne del luogo, Sallustio La Salvia, i parenti avevano chiamato a suonare la banda per esaudire un desiderio del defunto, persona molto stimata in paese. Ma il parroco, Don Claudio Lettieri, che aveva già in precedenza vietato tale scelta, si è indignato in cattedrale, bacchettandoli dall'altare.

Si sono vissuti momenti di forte tensione, quel rimprovero non è stato per niente gradito, la celebrazione ha subito interruzioni, tra silenzi e mormorii, niente condoglianze in chiesa e alla fine il sacerdote si è visto costretto a rinchiudersi in sacrestia.

A questo punto i familiari hanno chiamto il 112. Sul posto sono giunti i carabinieri di Ariano Irpino per calmare gli animi. Il corteo si è poi diretto al cimitero ma senza il sacerdote. Una domenica di quelle movimentate. Ma per rispetto del defunto, c'è chi si è prodigato a mettere pace. Una domenica da numeri, nel paese più alto dell'Irpinia: sì, proprio da numeri al lotto...