Ferragosto, ancora incendi: in fiamme i boschi di Avella/VIDEO Quasi tre ore di lavoro per Genio civile e Comunità Montana

Ferragosto di fuoco in Irpinia, in fumo i boschi di Avella. Quella di ieri è stata una serata particolarmente impegnativa per gli uomini del Genio civile agli ordini della dottoressa Claudia Campobasso e per gli operai delle comunità montane. La giornata si era aperta con un rogo a Cervinara in località Quercino, dove è andato in fumo un ettaro di terreno incolto e sono intervenute sei unità della squadra Partenio Valle Lauro insieme a due squadre di carabinieri forestali.

Ma l'incendio che ha creato più allarme è stato quello nei boschi del Mandamento ad Avella. Tre ettari di verde sono andati in fiamme in località Salmola. Qui è stato necessario l’intervento dell’elicottero dalla base operativa di Mercogliano oltre a quattro squadre del Genio Civile e due della Comunità montana Partenio che sono partite per le operazioni alle 19.05 per intervenire su un fronte di circa 300 metri di fuoco per almeno tre ettari.

Decisivo il posizionamento delle vasche mobili in punti strategici per garantire sempre l'approvvigionamento di acqua per gli elicotteri come si raccomanda sempre ogni anno all'inizio delle campagne anti-incendio boschivo.

Cosi è stato ieri ad Avella dove al campo sportivo il Comune ha garantito costantemente la risorsa idrica. L'elicottero ha pescato usando il ventrale e dopo quasi tre ore di lavoro le squadre hanno lasciato il fronte dell'incendio, una volta domate le fiamme. Questa mattina sono continuate le operazioni di bonifica per assicurare che il rogo non riprendesse.