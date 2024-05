600 candidati, 7 aspiranti sindaci: Modestino Iandoli annuncia la conferenza Il candidato di FdI batte tutti sul tempo e annuncia la sua prima conferenza stampa in città

Seicento candidati a un posto in consiglio comunale, 7 aspiranti sindaci. La campagna elettorale entra nel vivo ad Avellino. Ed si annunciano le prime manifestazioni ufficiali.

Lunedì 13 maggio alle ore 19:00 il candidato sindaco della Lista di Fratelli d’Italia Modestino Maria Iandoli, presenterà la sua candidatura e tutti i componenti della lista. La conferenza stampa si svolgerà presso la sede del Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Avellino (Corso Vittorio Emanuele II, angolo via F. Iannaccone, 2). Interverrà il Presidente di Fratelli d’Italia Avellino, Ines Fruncillo candidata alle elezioni Europee.

Ecco il messaggio del candidato sindaco Iandoli.

"Carissimi, grazie al vostro impegno Fratelli d’Italia concorrerà alle prossime elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno. Siamo orgogliosi, in questa tornata elettorale, di essere gli unici rappresentanti del Centro Destra di Governo, a guida Meloni, per ridare alla nostra città orgoglio e dignità. Abbiamo un grande dovere morale da assolvere: assicurare ai nostri figli il futuro migliore. In bocca al lupo a tutti".