Prata P. U.: litiga con i genitori e colpisce un carabiniere Un 22enne è finito in carcere con diverse accuse

I Carabinieri della Stazione di Pratola Serra hanno arrestato un 22enne accusato di maltrattamenti in famiglia, minaccia aggravata, violenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali.

I fatti si sono svolti questa notte a Prata di Principato Ultra. Sul “112” è arrivata la segnalazione di una violenta lite in famiglia. Sul posto è stato trovato un 22enne in evidente stato di alterazione per l'assunzione di bevande alcoliche. Il ragazzo per futili motivi stava aggredendo i propri genitori.

Nonostante i ripetuti inviti a mantenere la calma il giovane, che già da tempo maltrattava i genitori, anche alla presenza dei Carabinieri ha continuato ad inveire contro la madre, minacciandola e scagliandole contro un pesante centrotavola, colpendo e procurando lievi lesioni al volto del Carabiniere che ha difeso la donna facendole da scudo.

Con non poca fatica i militari sono riusciti a bloccare il 22enne che è stato portato in caserma e poi, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.