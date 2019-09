Incendio Pianodardine, arrivano volontari anche da Battipaglia Oltre 60 volontari della Protezione civile in supporto dei cittadini della zona

Mentre decine di squadre dei vigili del fuoco stanno tentando di domare l'incendio che è scoppiato nella Ics di Pianodardine, sono arrivati sul posto più di sessanta volontari della Protezione Civile più 15 del Genio Civile e i volontari della Misericordia.

Un aiuto prezioso per i tanti residenti della zona ai quali sono state distribuite bottiglie d'acqua e mascherine antidiossina e un supporto logistico e tecnico per chi è rimasto chiuso in casa dopo la dichiarazione dello stato di emergenza.

Coordinati dalla dottoressa Claudia Campobasso i volontari si sono organizzati in breve tempo per raggiungere il prima possibile il luogo del disastro.

Due squadre sono state immediatamente attivata dalla ProCiv di Avellino, altri provenienti da Savignano Irpino, Mirabella Eclano, Ariano Irpino, Bisaccia, Grottaminarda, Sant'Angelo dei Lombardi e una quindicina di volontari della Rete 2020.

Sul posto anche una squadra di volontari della protezione civile di Battipaglia per dare supporto alle operazioni di soccorso nella zona. Soltanto ieri proprio nella cittadina della Piana del Sele un altro incendio in un'azienda di stoccaggio di pneumatici ha interessato il territorio già provato dal rogo del 4 agosto scorso quando sono andate in fumo decine di tonnellate di rifiuti stoccati nella New Regeneral Plast.

Un' inquietante catena di eventi disastrosi a cui dobbiamo tristemente aggiungere quello che è accaduto oggi ad Avellino, nell'area industriale, le cui ricadute su ambiente e salute potrebbero rivelarsi molto serie per un territorio già fortemente stressato dalla presenza di impianti industriali altamente inquinanti.