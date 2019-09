In fiamme un autotreno a Baiano, paura sull'A16 / VIDEO Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio. Nessun ferito

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le 10'30, sono intervenuti sull'autostrada A 16, Napoli-Canosa, al Km. 31,600, nel territorio del comune di Baiano in direzione Napoli, in prossimità del viadotto Acqualonga, per un incendio che ha interessato un autotreno che trasportava materiale plastico. Il pronto intervento di due squadre supportate anche da un'autobotte, ha permesso di spegnere le fiamme, localizzate nella motrice e due ruote, evitando che si propagassero all'intero carico. Nessuna conseguenza per l'autista, tranne un comprensibile spavento; si sono registrati rallentamenti nella circolazione durante le operazioni di spegnimento.