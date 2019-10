Assalto al bancomat fallito nella notte a Savignano Malviventi in fuga grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. Si indaga

Erano le 2.15 quando i malviventi sono entrati in azione allo scalo di Savignano Irpino, all'esterno dello stabile in cui è collocata anche la sede del 118.

Hanno tentato di scassinare il bancomat allo sportello della Banca di Credito Coopersativo di Flumeri ma questa volta non ci sono riusciti.

L’intento criminale di asportare le banconote non si è concretizzato grazie al tempestivo arrivo dei carabinieri della compagnia di Ariano Irpino guidati capitano Annalisa Pomidoro, intervenuti su segnalazione al 112. Successivamente è giunta anche una pattuglia dell'Argo. E immaginate che cosa sarebbe potuto accadere se in quegli attimi vi fosse stata una richiesta d'intervento al 118. Il personale sanitario si sarebbe ritrovato a contatto diretto con i malviventi in quel momento in azione.

Sono in corso indagini tese all'identificazione dei responsabili che si sono dati alla fuga immediatamente prima dell’arrivo dei Carabinieri. Non è la prima volta che nella Valle del Cervaro accade un episodio del genere, ma nei casi precedenti i colpi sono andati sempre a buon fine.