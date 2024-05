Tyson e Spike, i cani antidroga di Avellino mettono a segno un altro colpo Grazie al fiuto dei due esemplari di pastore belga sono state bloccate madre e figlia con la droga

Ancora una brillante operazione nei penitenziari campani grazie ai due splendidi esemplari di pastore belga Malinois del Distaccamento antidroga di Avellino Spike e Tyson. Stavolta due donne, madre e figlia, sono state denunciate nella casa di reclusione di Aversa, in provincia di Caserta, per avere tentato di consegnare hashish durante il colloqui. A scoprirle sono stati i due cani antidroga della Polizia Penitenziaria Tyson e Spike che hanno fiutato la presenza della droga nei pantaloni della madre e nella borsetta della figlia, che ha appena 19 anni. Per entrambe è scattata la denuncia alla procura della Repubblica per tentata introduzione di sostanza stupefacente.

"Oramai si combatte una guerra quotidiana - commentano Ciro Auricchio e Giuseppe Moretti, rispettivamente segretario regionale e presidente dell'Uspp - a causa dei continui tentativi di introduzione di droga e cellulari nelle carceri". I due sindacalisti ricordano che "in Campania, dove mancano ben 800 agenti, è da tempo improrogabile la necessità di dotare la polizia penitenziaria di strumenti tecnologicamente avanzati". "Agli agenti del carcere aversano, - concludono Auricchio e Moretti - che seppur sotto organico riescono comunque a mantenere l'ordine e la sicurezza interna, e soprattutto ai due splendidi esemplari di pastore belga Malinois del Distaccamento antidroga di Avellino Spike e Tyson, va il nostro plauso per il risultato ottenuto".