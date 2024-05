Avellino-Vicenza 0-0: tabellino e voti dei lupi Domenica (ore 21) la gara di ritorno della semifinale promozione al "Menti"

Due traverse, colpite nel primo tempo da Cionek con un colpo di testa e nel secondo tempo da Gori con il sinistro dal limite d'area, e le grandi occasioni sprecate da Patierno: quattro se non cinque chance per il vantaggio, ma l'Avellino non trova il gol ed ecco la conferma dell'equilibrio nella semifinale promozione con il Vicenza. A livello tattico le scelte di Pazienza garantiscono vantaggi. L'ingresso di Palmiero vale tantissimo nel centrocampo, Sgarbi non punge nell'ultimo passaggio e Patierno sbaglia in due soluzioni costruite con qualità dai compagni di squadra.

Il tabellino

Serie C - Playoff

Semifinale - Andata

Avellino - Vicenza 0-0

Avellino (3-5-2): Ghidotti 6; Cionek 6, Rigione 6,5, Frascatore 6,5; Sgarbi 5,5 (30' st Marconi 5,5), Armellino 6,5, Palmiero 6,5 (37' st Dall'Oglio sv), D'Ausilio 6,5 (37' st Rocca sv), Liotti 6 (17' st Ricciardi 6); Gori 6 (17' st Russo 6), Patierno 4,5. All. Pazienza 6,5. A disp. Pane, Pizzella, Tito, Llano, Mulè, Pezzella, De Cristofaro, Lores Varela

Vicenza (3-4-2-1): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza (33' st Sandon); De Col, Ronaldo (23' st Rossi), Greco (40' st Proia), Costa; Delle Monache (23' st Talarico); Ferrari, Della Morte (23' st Pellegrini). All. Vecchi. A disp. Gallo, Massolo, Busato, Mogentale, Lattanzio, Fantoni, Conzato

Arbitro: Zanotti (assistenti Piazzini e Zezza, IV Frascaro)

VAR e AVAR: Nasca e Paganessi

Ammoniti: Palmiero (A), Greco (V), Frascatore (A), Pazienza (A)

Recupero: 1' pt, 4' st